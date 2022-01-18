"Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала "Лацио" в дополнительное время обыграл "Удинезе" со счетом 1:0.
Единственный гол на 106-й минуте забил Чиро Иммобиле.
"Лацио" – "Удинезе" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 106 - 1:0
"Лацио": Рейна, Габаррон (Вавро, 115), Луис Фелипе, Марушич (Хюсай, 80), Лейва (Катальди, 46), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Моро, 46), Фелипе Андерсон (Ромеро, 103), Мурики (Иммобиле, 71).
"Удинезе": Сильвестри, Соппи, Зегелар, Родриго Бекао, Перес (Нюйтинк, 108), Удоджи, Яяло (Арслан, 77), Уолас (Макенго, 90), Самарджич, Пуссетто (Несторовски, 108), Саксесс (Бету, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17