"Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала "Лацио" в дополнительное время обыграл "Удинезе" со счетом 1:0.

Единственный гол на 106-й минуте забил Чиро Иммобиле.

"Лацио" – "Удинезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 106 - 1:0

"Лацио": Рейна, Габаррон (Вавро, 115), Луис Фелипе, Марушич (Хюсай, 80), Лейва (Катальди, 46), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Моро, 46), Фелипе Андерсон (Ромеро, 103), Мурики (Иммобиле, 71).

"Удинезе": Сильвестри, Соппи, Зегелар, Родриго Бекао, Перес (Нюйтинк, 108), Удоджи, Яяло (Арслан, 77), Уолас (Макенго, 90), Самарджич, Пуссетто (Несторовски, 108), Саксесс (Бету, 67).

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