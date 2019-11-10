"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А

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"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Лечче" со счетом 4:2. Победу римскому клубу принесли дубль Хоакина Корреа, а также голы Сергея Милинкович-Савича и Чиро Иммобиле. У гостей отличились Джанлука Лападула и Андреа Ла Мантия.

Благодаря победе "Лацио" вернулся на третье место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" остался на 16-й позиции.

"Лацио" - "Лечче" - 4:2 (1:1)
Голы: Корреа, 30 - 1:0, Лападула, 40 - 1:1, Милинкович-Савич, 62 - 2:1, Иммобиле, 77 (с пенальти) - 3:1, Корреа, 80 - 3:2, Ла Мантия, 85 - 4:2

"Лацио": Стракоша, Габаррон (Баштуш, 72), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Корреа (Бериша, 86), Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Катальди, 51), Луис Альберто, Иммобиле.

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