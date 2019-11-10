"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Лечче" со счетом 4:2. Победу римскому клубу принесли дубль Хоакина Корреа, а также голы Сергея Милинкович-Савича и Чиро Иммобиле. У гостей отличились Джанлука Лападула и Андреа Ла Мантия.
Благодаря победе "Лацио" вернулся на третье место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" остался на 16-й позиции.
"Лацио" - "Лечче" - 4:2 (1:1)
Голы: Корреа, 30 - 1:0, Лападула, 40 - 1:1, Милинкович-Савич, 62 - 2:1, Иммобиле, 77 (с пенальти) - 3:1, Корреа, 80 - 3:2, Ла Мантия, 85 - 4:2
"Лацио": Стракоша, Габаррон (Баштуш, 72), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Корреа (Бериша, 86), Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Катальди, 51), Луис Альберто, Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|12
|31
|2
|Ювентус
|11
|29
|3
|Кальяри
|12
|24
|4
|Рома
|11
|22
|5
|Лацио
|11
|21
|6
|Аталанта
|11
|21
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Фиорентина
|12
|16
|9
|Хеллас Верона
|12
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Сассуоло
|11
|13
|13
|Милан
|11
|13
|14
|Удинезе
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|11
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7