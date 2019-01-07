"Лацио" в шаге от трансфера игрока "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста в ближайшее время станет игроком "Лацио", сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римские "орлы" арендуют 26-летнего футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзаппакоста сыграл за "Челси" 10 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

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