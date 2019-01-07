"Лацио" в шаге от трансфера игрока "Челси"

Теги лациодавиде дзаппакостачелси

"Лацио" в шаге от трансфера игрока "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста в ближайшее время станет игроком "Лацио", сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римские "орлы" арендуют 26-летнего футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзаппакоста сыграл за "Челси" 10 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: "Лацио" нацелился на вингера "Барселоны". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов