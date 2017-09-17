"Лацио" в сложнейшем поединке вырвал победу у "Дженоа"

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"Лацио" в сложнейшем поединке вырвал победу у "Дженоа"

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома уступила "Лацио".

"Дженоа" – "Лацио" 2:3

Голы: Баштуш, 13 - 0:1, Пеллегри, 57 - 1:1, Иммобиле, 70 - 1:2, Пеллегри, 73 - 2:2, Иммобиле, 82 - 2:3

"Дженоа": Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Сполли (Хентилетти, 70), Таарабт, Кофи (Брлек, 56), Сентурион (Пеллегри, 33), Велозу, Риччи, Лаксальт.

"Лацио": Стракоша, де Врей (Кайседо, 60), Раду, Баста (Марушич, 67), Баштуш, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Мурджиа (Лукаку, 67), Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Рози (39), де Врей (46), Луис Альберто (87). | http://soccernews.ru

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