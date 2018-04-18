"Лацио" в сверхрезультативном матче обыграло "Фиорентину", "Рома" выиграла у "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Торино"

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"Лацио" в сверхрезультативном матче обыграло "Фиорентину", "Рома" выиграла у "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Торино"В рамках 33-го тура итальянской Серии А, римские "Лацио" и "Рома" обыграли соответственно "Фиорентину" и "Дженоа", а "Милан" разошелся миром с "Торино".

"Рома" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Ундер, 17 - 1:0, Зуканович, 52 - 2:0 (автогол), Лападула, 61 - 2:1.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Жерсон (Манолас, 70), Гоналон, Пеллегрини, Ундер (Шик, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Стротман, 82).

"Фиорентина" - "Лацио" - 3:4

Голы: Верету, 16 - 1:0, Верету, 31 - 2:0 (пенальти), Альберто, 39 - 2:1, Касерес, 45+1 - 2:2, Верету, 54 - 3:2, Андерсон, 69 - 3:3, Альберто, 73 - 3:4.

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Дабо, Эссерик (Драговски, 9), Диас (Сапонара, 79), Симеоне (Фальсинелли, 70), Кьеза.

"Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Андерсон, 25), Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 72), Иммобиле (Кайседо, 88).

Удаления: Спортьелло, 7; Мурджа, 14.

"Торино" - "Милан" - 1:1

Голы: Бонавентура, 9 - 0:1, Де Сильвестри, 71 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Белотти, 4.

"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Ринкон (Оби, 57), Баселли, Ансальди, Льяич, Белотти, Фальке (Эдера, 64).

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Сапата, Родригес, Кессье, Билья (Локателли, 67), Бонавентура, Сусо (Силва, 77), Калинич (Кутроне, 74), Борини.

Удаление: Де Сильвестри, 90+3.

Напомним, в параллельных матчах "Ювентус" сыграл вничью с "Кротоне", а "Наполи" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
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