"Лацио" в сверхрезультативном матче обыграло "Фиорентину", "Рома" выиграла у "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Торино"
В рамках 33-го тура итальянской Серии А, римские "Лацио" и "Рома" обыграли соответственно "Фиорентину" и "Дженоа", а "Милан" разошелся миром с "Торино".
"Рома" - "Дженоа" - 2:1
Голы: Ундер, 17 - 1:0, Зуканович, 52 - 2:0 (автогол), Лападула, 61 - 2:1.
"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Жерсон (Манолас, 70), Гоналон, Пеллегрини, Ундер (Шик, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Стротман, 82).
"Фиорентина" - "Лацио" - 3:4
Голы: Верету, 16 - 1:0, Верету, 31 - 2:0 (пенальти), Альберто, 39 - 2:1, Касерес, 45+1 - 2:2, Верету, 54 - 3:2, Андерсон, 69 - 3:3, Альберто, 73 - 3:4.
"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Дабо, Эссерик (Драговски, 9), Диас (Сапонара, 79), Симеоне (Фальсинелли, 70), Кьеза.
"Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Андерсон, 25), Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 72), Иммобиле (Кайседо, 88).
Удаления: Спортьелло, 7; Мурджа, 14.
"Торино" - "Милан" - 1:1
Голы: Бонавентура, 9 - 0:1, Де Сильвестри, 71 - 1:1.
Нереализованный пенальти: Белотти, 4.
"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Ринкон (Оби, 57), Баселли, Ансальди, Льяич, Белотти, Фальке (Эдера, 64).
"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Сапата, Родригес, Кессье, Билья (Локателли, 67), Бонавентура, Сусо (Силва, 77), Калинич (Кутроне, 74), Борини.
Удаление: Де Сильвестри, 90+3.
Напомним, в параллельных матчах "Ювентус" сыграл вничью с "Кротоне", а "Наполи" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|33
|64
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|33
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|33
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|33
|34
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|33
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|33
|14