"Лацио" в сверхрезультативном матче обыграло "Фиорентину", "Рома" выиграла у "Дженоа", "Милан" сыграл вничью с "Торино"

В рамках 33-го тура итальянской Серии А, римские "Лацио" и "Рома" обыграли соответственно "Фиорентину" и "Дженоа", а "Милан" разошелся миром с "Торино".

"Рома" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Ундер, 17 - 1:0, Зуканович, 52 - 2:0 (автогол), Лападула, 61 - 2:1.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Жерсон (Манолас, 70), Гоналон, Пеллегрини, Ундер (Шик, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Стротман, 82).

"Фиорентина" - "Лацио" - 3:4

Голы: Верету, 16 - 1:0, Верету, 31 - 2:0 (пенальти), Альберто, 39 - 2:1, Касерес, 45+1 - 2:2, Верету, 54 - 3:2, Андерсон, 69 - 3:3, Альберто, 73 - 3:4.

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Дабо, Эссерик (Драговски, 9), Диас (Сапонара, 79), Симеоне (Фальсинелли, 70), Кьеза.

"Лацио": Стракоша, Марчи, Де Врей (Андерсон, 25), Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 72), Иммобиле (Кайседо, 88).

Удаления: Спортьелло, 7; Мурджа, 14.

"Торино" - "Милан" - 1:1

Голы: Бонавентура, 9 - 0:1, Де Сильвестри, 71 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Белотти, 4.

"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Ринкон (Оби, 57), Баселли, Ансальди, Льяич, Белотти, Фальке (Эдера, 64).

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Сапата, Родригес, Кессье, Билья (Локателли, 67), Бонавентура, Сусо (Силва, 77), Калинич (Кутроне, 74), Борини.

Удаление: Де Сильвестри, 90+3.

Напомним, в параллельных матчах "Ювентус" сыграл вничью с "Кротоне", а "Наполи" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru