"Лацио" ведет переговоры с Гаттузо
Экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может стать наставником "Лацио". Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, руководство итальянского клуба уже ведет переговоры с 41-летним специалистом.
Отметим, что контракт нынешнего тренера римского клуба Симоне Индзаги рассчитан до 2020 года. Итальянец попросил дать ему время рассмотреть новые варианты для работы.
Ранее сообщалось, что "Милан" хочет пригласить Симоне Индзаги на пост главного тренера.
Гаттузо покинул миланский клуб несколько дней назад.
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