"Лацио" ведет переговоры с Гаттузо

Теги дженнаро гаттузолацио

"Лацио" ведет переговоры с Гаттузо

Экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может стать наставником "Лацио". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, руководство итальянского клуба уже ведет переговоры с 41-летним специалистом.

Отметим, что контракт нынешнего тренера римского клуба Симоне Индзаги рассчитан до 2020 года. Итальянец попросил дать ему время рассмотреть новые варианты для работы.

Ранее сообщалось, что "Милан" хочет пригласить Симоне Индзаги на пост главного тренера.

Гаттузо покинул миланский клуб несколько дней назад.

Не пропустите: "Барселона" выдвинула Неймару четыре условия| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна возможная причина смерти Рейеса

Стала известна возможная причина смерти Рейеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов