"Лацио" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Милинкович-Савича

Теги манчестер юнайтедтрансферысергей милинкович-савичлацио

"Лацио" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Милинкович-Савича

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" о переходе хавбека Сергея Милинкович-Савича, передает Sport Mediaset.

Переговоры начались после того, как "МЮ" обратился к римскому клубу с предложением.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован ПСЖ, однако клуб отказался от трансфера из-за высокой суммы на полузащитника. "Лацио" просит за него 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 41 матче, отметившись 7 голами и 3 ассистами.

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