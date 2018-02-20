"Лацио" - "Верона" - 2:0 (обзор)

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"Лацио" - "Верона" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Лацио" и "Вероной".

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Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Лацио 25 49
5 Интер Милан 25 48
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 25 16
20 Беневенто 25 10
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