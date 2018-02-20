"Лацио" - "Верона" - 2:0 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Лацио" и "Вероной".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Лацио
|25
|49
|5
|Интер Милан
|25
|48
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|25
|23
|17
|Кротоне
|25
|21
|18
|СПАЛ
|25
|17
|19
|Хеллас Верона
|25
|16
|20
|Беневенто
|25
|10