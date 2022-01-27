"Лацио" включился в борьбу за Миранчука
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Римский "Лацио" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, "орлы" видят в 26-летнем россиянине замену для Ведата Мурики, который близок к уходу в "Мальорку".
Впрочем, переход хавбека в столичный клуб маловероятен из-за позиции главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, который не хочет терять игрока из-за психологических проблем Йосипа Иличича.
В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость футболиста – 11 миллионов евро.
Не пропустите: Семин верит в Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мамаев женился на своей новой девушке
-
"Байер" запретил Азмуну тренироваться две недели
-
"Барселона" согласовала аренду Траоре
-
Джорджина рассказала, как познакомилась с Роналду
-
"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России
-
"Манчестер Сити" поборется за Дибалу
-
СМИ узнали подробности трансфера Юри Алберто в "Зенит"
-
Месси обвинил Пике в своём уходе из "Барселоны"
-
ЦСКА следит за вингером "Сантоса"
-
Рангник может остаться на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
РПЛ отреагировала на признание Варелы о скрытии коронавируса
-
Два клуба АПЛ поспорят за нападающего "Наполи" Осимхена
-
В "Зените" объяснили отказ отпускать Азмуна в сборную Ирана
-
Тер Штеген блокирует свой обмен на Доннарумму
-
"Спартак" доплатил Кокорину, чтобы он ушёл в "Фиорентину"
-
"Лацио" включился в борьбу за Миранчука
-
Игрок "Динамо" признался, что клуб скрывал его заражение коронавирусом
-
У Месси 1 гол после 44 ударов в Лиге 1. Это второй худший показатель в топ-5 лигах Европы
-
Деспотович не перейдёт в "Химки": комментарий клуба
-
У Тухеля возникли проблемы с Лукаку и ещё несколькими игроками "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17