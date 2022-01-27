"Лацио" включился в борьбу за Миранчука

Теги лациоаталантаалексей миранчуктрансферы

"Лацио" включился в борьбу за Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Римский "Лацио" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "орлы" видят в 26-летнем россиянине замену для Ведата Мурики, который близок к уходу в "Мальорку".

Впрочем, переход хавбека в столичный клуб маловероятен из-за позиции главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, который не хочет терять игрока из-за психологических проблем Йосипа Иличича.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость футболиста – 11 миллионов евро.

Не пропустите: Семин верит в Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов