"Лацио" включился в борьбу за Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Римский "Лацио" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "орлы" видят в 26-летнем россиянине замену для Ведата Мурики, который близок к уходу в "Мальорку".

Впрочем, переход хавбека в столичный клуб маловероятен из-за позиции главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, который не хочет терять игрока из-за психологических проблем Йосипа Иличича.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость футболиста – 11 миллионов евро.

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