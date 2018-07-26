"Лацио" вступил в борьбу за трансферную цель "Зенита"

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"Лацио" вступил в борьбу за трансферную цель "Зенита"

"Лацио" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику Милану Баделю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб намерен подписать футболиста, который является свободным агентом в летнее трансферное окно. Таким образом он достанется клубу бесплатно.

Ранее сообщалось, что 29-летним Баделем также интересуются "Зенит", "Ньюкасл" и "Лион". Его последним клубом была "Фиорентина".

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