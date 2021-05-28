"Лацио" выбирает между тремя тренерами

"Лацио" приступил к поиску нового главного тренера, который заменит на этом посту Симоне Индзаги.

По информации журналиста Николо Скиры, на сегодняшний день в шорт-лист римского клуба входят три специалиста.

"Орлы" могут пригласить Люсьена Фавра, Синишу Михайловича или Вальтера Маццарри.

"Лацио" финишировал на шестом месте в Серии А и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы.

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