"Лацио" выбирает между тремя тренерами
"Лацио" приступил к поиску нового главного тренера, который заменит на этом посту Симоне Индзаги.
По информации журналиста Николо Скиры, на сегодняшний день в шорт-лист римского клуба входят три специалиста.
"Орлы" могут пригласить Люсьена Фавра, Синишу Михайловича или Вальтера Маццарри.
"Лацио" финишировал на шестом месте в Серии А и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы.
Не пропустите: Президент "Лацио" прокомментировал уход Симоне Индзаги из клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Появилось фото новой третьей формы "Арсенала"
-
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в мае
-
"Лацио" выбирает между тремя тренерами
-
Павлюченко вспомнил об игре против Роналду
-
В "Спартаке" объяснили, почему не стоит обращать внимание на связанные с клубом трансферные слухи
-
Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией
-
Ари высказался об интимном видео Дзюбы
-
Эдер покидает "Локомотив"
-
3
Официально: "Ювентус" уволил Пирло
-
"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины
-
Официально: Хохлов - новый тренер "Ротора"
-
Тикнизян сделал выбор между ЦСКА и "Локомотивом"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака
-
Лунин отреагировал на уход Зидана из "Реала"
-
1
"Спартак" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
1
Моуринью хочет видеть в "Роме" экс-игрока "Баварии"
-
1
Клуб из топ-5 лиг Европы интересуется защитником "Зенита" Чистяковым
-
2
"Тоттенхэм" может назначить главным тренером украинца Реброва
-
1
В УЕФА допустили исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17