"Лацио" выкупил у "Вест Хэма" Андерсона за сумму в 13 раз ниже, чем была при продаже
Фото твиттер "Лацио"
Летом 2018 года бразильский полузащитник Фелипе Андерсон перешёл из "Лацио" в "Вест Хэм" за 38 миллионов евро.
Сегодня "молотобойцы" на своём официальном сайте объявили о возвращении 28-летнего футболиста в римский клуб.
Transfermarkt уточнил, что сумма сделки составила 3 миллиона евро, то есть почти в 13 раз ниже, чем было три года назад.
В составе "Вест Хэма" Андерсон забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 73 матчах. Сдавался в аренду в "Порту".
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