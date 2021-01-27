"Лацио" выкупил защитника "Милана"

Защитник "Милана" Матео Мусаккио перешел в "Лацио".

Условия сделки не разглашаются, однако сайт "орлов" сообщает о полном выкупе прав на 30-летнего аргентинца.

"Милан" приобрел Мусаккио у "Вильярреала" в 2017 году за 18 миллионов евро. Отметим, что контракт игрока с клубом истекал летом 2021 года.

В этом сезоне Мусаккио провел две игры, однако результативными действиями не отличился.

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