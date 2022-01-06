"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А

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"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии АФото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

"Лацио" на своем поле вырвал ничью у "Эмполи" в матче 20-го тура итальянской Серии А.

"Лацио" - "Эмполи" - 3:3

Голы: Байрами (пенальти), 6 - 0:1, Журковски, 8 - 0:1, Иммобиле, 14 - 1:2, Милинкович-Савич, 66 - 2:2, Ди Франческо, 75 - 2:3, Милинкович-Савич, 90+3 - 3:3.

"Лацио" - Стракоша, Хюсай (Ладзари, 89), Ачерби (Габаррон, 25), Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Педро (Дзакканьи, 59), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33), Хендерсон, Байрами (Штулац, 63), Журковски (Бандинелли, 46), Риччи (Вити, 74), Ла Мантия (Пинамонти, 73), Ди Франческо.

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