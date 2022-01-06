"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
"Лацио" на своем поле вырвал ничью у "Эмполи" в матче 20-го тура итальянской Серии А.
"Лацио" - "Эмполи" - 3:3
Голы: Байрами (пенальти), 6 - 0:1, Журковски, 8 - 0:1, Иммобиле, 14 - 1:2, Милинкович-Савич, 66 - 2:2, Ди Франческо, 75 - 2:3, Милинкович-Савич, 90+3 - 3:3.
"Лацио" - Стракоша, Хюсай (Ладзари, 89), Ачерби (Габаррон, 25), Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Педро (Дзакканьи, 59), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Эмполи" - Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33), Хендерсон, Байрами (Штулац, 63), Журковски (Бандинелли, 46), Риччи (Вити, 74), Ла Мантия (Пинамонти, 73), Ди Франческо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17