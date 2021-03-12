"Лацио" вырвал победу над "Кротоне" в 27-м туре Серии А

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Лацио" дома переиграл "Кротоне" со счётом 3:2.

В составе "орлов" отличились Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Фелипе Кайседо, у гостей дубль оформил Симеон Нванкво.

"Лацио" - "Кротоне" - 3:2

Голы: 1:0 – 14 Милинкович-Савич, 1:1 – 29 Нванкво, 2:1 – 39 Луис Альберто, 2:2 – 50, пенальти Нванкво, 3:2 – 84 Кайседо.

"Лацио": Рейна, Габаррон, Раду (Перейра, 84), Ачерби, Марушич, Лейва (Эскаланте, 70), Фарес (Лулич, 70), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 76), Иммобиле (Мурики, 76).

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Бенали, 70), Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 65), Унас, Петриччоне (Ди Кармине, 88), Жуниор Мессиас, Молина, Магальян (Джиджи, 46), Нванкво.

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