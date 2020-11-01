"Лацио" вырвал победу у "Торино", забив на 95-й и 98-й минутах

"Лацио" вырвал победу у "Торино" в матче 6-го тура Серии А.

Победный гол римляне забили на 98-й минуте встречи.

"Торино" - "Лацио" - 3:4 (2:1)

Голы: Перейра, 15 - 0:1, Бремер, 19 - 1:1, Белотти, 25 (пенальти) - 2:1, Милинкович-Савич, 48 - 2:2, Лукич, 87 - 3:2, Иммобиле, 90+5 (пенальти) - 3:3, Кайседо, 90+8 - 3:4

"Торино": Сиригу, Войнович, Бремер, Войвода (Синго, 70), Родригес, Ринкон, Мейте, Лукич, Линетти, Верди (Нкулу, 71), Белотти (Бонаццоли, 77).

"Лацио": Рейна, Худт, Ачерби, Луис Фелипе, Габаррон, Перейра (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло (Лейва, 46), Корреа (Кайседо, 73), Мурики (Иммобиле, 56).

"Лацио" с 10 баллами занимает 7 место в турнирной таблице. "Торино" расположилось на 19 позиции.

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