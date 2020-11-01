"Лацио" вырвал победу у "Торино", забив на 95-й и 98-й минутах
"Лацио" вырвал победу у "Торино" в матче 6-го тура Серии А.
Победный гол римляне забили на 98-й минуте встречи.
"Торино" - "Лацио" - 3:4 (2:1)
Голы: Перейра, 15 - 0:1, Бремер, 19 - 1:1, Белотти, 25 (пенальти) - 2:1, Милинкович-Савич, 48 - 2:2, Лукич, 87 - 3:2, Иммобиле, 90+5 (пенальти) - 3:3, Кайседо, 90+8 - 3:4
"Торино": Сиригу, Войнович, Бремер, Войвода (Синго, 70), Родригес, Ринкон, Мейте, Лукич, Линетти, Верди (Нкулу, 71), Белотти (Бонаццоли, 77).
"Лацио": Рейна, Худт, Ачерби, Луис Фелипе, Габаррон, Перейра (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло (Лейва, 46), Корреа (Кайседо, 73), Мурики (Иммобиле, 56).
"Лацио" с 10 баллами занимает 7 место в турнирной таблице. "Торино" расположилось на 19 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17