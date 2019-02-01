"Лацио" вышел в полуфинал Кубка Италии, победив "Интер" в напряженнейшем матче

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"Лацио" вышел в полуфинал Кубка Италии, победив "Интер" в напряженнейшем матче

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Лацио" на выезде в серии пенальти обыграл "Интер" и завоевал путевку в полуфинал. Счет на 108-й минуте открыл Чиро Иммобиле, но "Интер" на последней минуте матча заработал пенальти, который реализовал Мауро Икарди. В серии послематчевых пенальти точнее оказались римляне

"Интер" – "Лацио" - 1:1 (0:0), по пенальти 3:4.
Голы: Иммобиле, 108 - 0:1, Икарди, 120+3 (с пенальти) - 1:1

"Интер": Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Д`Амброзио, Асамоа, Кандрева (Наингголан, 105), Гальярдини (Весино, 46), Жоау Мариу (Мартинес, 81), Брозович, Политано (Соареш, 105), Икарди.

"Лацио": Стракоша, Уоллес (Баштуш, 70), Ачерби, Раду, Марушич, Лейва, Лулич (Дурмиси, 80), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 101), Корреа (Кайседо, 88), Иммобиле.

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