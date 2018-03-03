"Лацио" – "Ювентус" - 0:1 (обзор)

Теги лациоювентус

"Лацио" – "Ювентус" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Ювентусом".

Обзор матча Лацио - Ювентус от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Не пропустите: Дибала в деле: "Ювентус" вырывает победу в матче с "Лацио". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов