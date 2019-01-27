"Лацио" - "Ювентус": видеотрансляция поединка 21-го тура Серии А

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Лацио" ожидает битва против "Ювентуса".

"Старая синьора" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. "Орлята" занимают 7-е место и им не хватает одного очка до еврокубковой зоны.

Поединок между "Лацио" и "Ювентусом" состоится сегодня в 22:30 по московскому времени.

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