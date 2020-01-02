"Лацио" заинтересован в покупке Сердара Азмуна

"Лацио" интересуется форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном. Об этом сообщает твиттер портала Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что в 25-летнем игроке также заинтересован "Кристал Пэлас".

Трансферная стоимость иранца - 18 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 26 матчах, отметившись 11 голами и 6 результативными передачами.

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