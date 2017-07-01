"Лацио" заполучил нападающего сборной Черногории Марушича

Форвард "Остенде" Адам Марушич стал игроком "Лацио", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение футболиста сборной Черногории с римским клубом рассчитано до лета 2022 года. Переход игрока обошелся "Лацио" в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Марушич сыграл 39 поединков и забил 5 голов.

Читайте также: "Лацио" намерен приобрести Азмуна. | http://soccernews.ru