"Лацио" заполучил нападающего сборной Черногории Марушича

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"Лацио" заполучил нападающего сборной Черногории Марушича

Форвард "Остенде" Адам Марушич стал игроком "Лацио", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение футболиста сборной Черногории с римским клубом рассчитано до лета 2022 года. Переход игрока обошелся "Лацио" в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Марушич сыграл 39 поединков и забил 5 голов.

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