"Ладно, толстяк, не гони": Пике и тер Штеген устроили перепалку с Суаресом из-за его падения

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"Ладно, толстяк, не гони": Пике и тер Штеген устроили перепалку с Суаресом из-за его паденияФото: MARCA

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген и защитник Жерар Пике устроили словесную перепалку с нападающим "Атлетико" Луисом Суаресом.

Причиной послужило падение уругвайца после контакта с вратарем каталонцев.

"Ладно, толстяк, не гони. Все в порядке", - сказал Пике.

"Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это...", - добавил тер Штеген.

Напомним, что матч между командами завершился нулевой ничьей.

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