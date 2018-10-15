Лаказетт сравнил атмосферу на стадионах в АПЛ и Лиге 1

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Лаказетт сравнил атмосферу на стадионах в АПЛ и Лиге 1

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Лаказетт сравнил атмосферу на стадионах в английской Премьер-лиге и французской Лиге 1.

"Я скучаю по Лиге 1. В Англии фанаты в основном смотрят футбол, а не болеют за свою команду. В этом отношении атмосфера на стадионах во Франции гораздо лучше" - приводит слова 27-летнего футболиста Le Progres.

Отметим, что за "Арсенал" Ляказетт выступает с лета 2017 года, до этого он защищал цвета "Лиона".

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