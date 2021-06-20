Лаксальт близок к переходу в "Динамо"

Фото: инстаграм Лаксальта/автор неизвестен

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, уругвайский футболист "Милана" Диего Лаксальт близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском "Динамо".

По информации источника, футболист вылетел в Россию из Уругвая.

Отмечается, что завтра он должен пройти медобследование перед переходом в "Динамо"

Напомним, что прошедший сезон Лаксальт провел в "Селтике" на правах аренды. Уругваец сыграл 17 матчей в Шотландском первенстве, в которых сумел отметиться 1 голом.

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