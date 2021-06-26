Лаксальт будет учить русский язык

Фото инстаграм "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о планах изучать русский язык.

"После того, как закончится подготовка к сезону, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, и мне нравится изучать язык страны, в которой мне предстоит провести часть своей жизни", - сказал 28-летний уругваец в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что "бело-голубые" купили звёздного легионера у "Милана" за 3,5 миллиона евро.

Лаксальт заключил с "Динамо" трёхлетний контракт с опцией продления на один сезон.

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