Лаксальт будет учить русский язык
Фото инстаграм "Динамо"
Новичок московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о планах изучать русский язык.
"После того, как закончится подготовка к сезону, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, и мне нравится изучать язык страны, в которой мне предстоит провести часть своей жизни", - сказал 28-летний уругваец в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что "бело-голубые" купили звёздного легионера у "Милана" за 3,5 миллиона евро.
Лаксальт заключил с "Динамо" трёхлетний контракт с опцией продления на один сезон.
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