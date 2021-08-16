Лаксальт назвал причину своего перехода в "Динамо"

Фото инстаграм "Динамо"

Фланговый полузащитник московского "Динамо" Диего Лаксальт признался, что у него были предложения и от других клубов РПЛ.

"Для меня отсутствие "Динамо" в этом сезоне еврокубков не было проблемой при выборе клуба. Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. "Динамо" в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие. Поэтому я и перешёл сюда.

Оказаться в других российских клубах не получилось по одной простой причине - я отказывался от переходов. Выбирал другие варианты продолжения карьеры. Они были и сейчас, но динамовское предложение мне понравилось больше всего. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял.

Конечно, в первую очередь мы всё обсудили с моим агентом. Потом я связался с Гильермо Варелой - он дал отличные рекомендации. Наконец, мы обсудили всё внутри семьи. После этого я принял предложение "Динамо", - цитирует Лаксальта "Р-Спорт".

Напомним, что уругваец перешёл в "Динамо" из "Милана" за 3,5 миллиона евро, заключив с российским клубом контракт по схеме "3+1".

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