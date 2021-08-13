Лаксальт оценил уровень РПЛ

Фото инстаграм "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Диего Лаксальт поделился мнением о пребывании в российском клубе и уровне местного чемпионата.

"Очень счастлив оказаться в такой команде как "Динамо": здесь отличная команда, отличный персонал. В РПЛ хороший уровень, мне всё нравится, хочется выигрывать в каждом матче. Мы готовимся к следующей игре и надеемся сохранить тот же настрой и темп в следующих играх чемпионата. Сейчас я наслаждаюсь моментом и временем в команде", - сказал уругваец.

Напомним, что "бело-голубые" купили звёздного легионера у "Милана" за 3,5 миллиона евро.

Лаксальт заключил с "Динамо" трёхлетний контракт с опцией продления на один сезон.

Не пропустите: Сандро Шварц высказался о возможном уходе Захаряна. | http://soccernews.ru