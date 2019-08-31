Лаксальт перешёл из "Милана" в "Торино"

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Лаксальт перешёл из "Милана" в "Торино"

"Торино" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Милана" Диего Лаксальта.

"Быки" арендовали уругвайского фулбека на один год за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа за 11,5 миллионов.

Прошлым летом "Милан" заплатил "Дженоа" за 26-летнего футболиста 17 миллионов евро.

В составе "россонери" Лаксальт сыграл 29 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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