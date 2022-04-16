Лаксальт поделился мнением о шансах "Динамо" на чемпионство

Фото: твиттер Лаксальта\Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне после победы над "Ахматом" (2:0) в 25-м туре РПЛ.

"Игра хорошая, счастливы победе, мы не пропустили — это отлично.

Вся команда проделала отличную работу, мы все вместе отпраздновали успех.

Мы верим в чемпионство", - сказал Лаксальт.

В данный момент и "Динамо", и "Зенит" набрали по 52 очка, однако у петербуржцев один матч в запасе.

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