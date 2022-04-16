Лаксальт поделился мнением о шансах "Динамо" на чемпионство
Фото: твиттер Лаксальта\Автор неизвестен
Уругвайский защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне после победы над "Ахматом" (2:0) в 25-м туре РПЛ.
"Игра хорошая, счастливы победе, мы не пропустили — это отлично.
Вся команда проделала отличную работу, мы все вместе отпраздновали успех.
Мы верим в чемпионство", - сказал Лаксальт.
В данный момент и "Динамо", и "Зенит" набрали по 52 очка, однако у петербуржцев один матч в запасе.
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