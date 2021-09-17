Лаксальт поделился причинами своего перехода в "Динамо"

Фото: инстаграм Лаксальта/Автор неизвестен

Футболист московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал для "Чемпионата", почему решил перейти из "Милана" в московский клуб.

"Динамо" мною плотно интересовалось, вело меня три месяца, и я увидел клуб и проект, который хочет развиваться и побеждать, мне понравились люди в команде и их мысли о футболе. Мой будущий одноклубник Варела рассказывал, что тут все — спортивный директор, тренер, партнеры — примут меня и мне будет отлично. Поговорив со всеми, я понял, что "Динамо" — мое.

Пока я живу на базе "Динамо", в свободное время играю в Fortnite, выезжаю с Бальбуэной на ужин в Москву. Уже видел Москва-Сити, ходил в торговый центр рядом с Красной площадью, но в сам город пока не углублялся — жду семью. Какое-то время они поживут в отеле, а потом мы все вместе будем жить в доме", — рассказал Лаксальт.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги уругваец сыграл 7 матчей.

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