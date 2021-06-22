Лаксальт прокомментировал свой переход в "Динамо"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Уругвайский футболист Диего Лаксальт прокомментировал свой трансфер в московское "Динамо" из "Милана".

Напомним, что сегодня было объявлено о трансфере защитника в "Динамо". Предполагаемая сумма сделки - 3.5 миллиона евро.

"Немного волнуюсь от перехода в такой знаменитый клуб, который имеет желание расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это служит для меня мотивацией..

"Динамо" не было единственным клубом, с которым контактировал мой агент, однако ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны "Динамо", – сказал 28-летний игрок.

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