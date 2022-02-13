Фото: инстаграм Лаксальта\Автор неизвестен

Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт рассказал, что мог перейти в другой российский клуб.

"С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в "Динамо"? С "Зенитом" и "Локомотивом". Честно, уже не помню, что именно не сложилось, так как переговорами занимался агент.

От "Динамо" мы получили конкретное предложение и начали обсуждать его за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером, после этого я понял, что всё очень серьёзно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты, я был настроен на трансфер именно в "Динамо", - цитирует уругвайца "Спорт-экспресс".

Напомним, что летом 2021 года "Динамо" заплатило 3.5 миллиона евро "Милану" за Лаксальта.

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