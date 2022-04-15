Лаксальт высказался по поводу уровня РПЛ

Фото: твиттер Лаксальта\Автор неизвестен

Уругвайский левый защитник "Динамо" Москва Диего Лаксальт высказался по поводу уровня игры в РПЛ.

"Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче. А на самом деле, играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.

Игры на искусственных полях? На самом деле, уже доводилось играть на таких полях. И даже не раз. Другое дело, что это каждый раз непросто, потому что, регулярно тренируясь на натуральном поле, переходить на один матч на искусственное - проблема" - приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне Лаксальт сыграл 12 матчей в составе "Динамо", в которых не отметился результативными действиями.

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