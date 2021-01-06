Наставник "Родины" Денис Лактионов станет новым тренером "Риги".

По сведениям Sport24, 43-летний тренер заключит с латвийским клубом контракт на два года. Отмечается, что в его тренерский штаб войдут экс-игроки "Спартака" Александр Филимонов и Максим Калиниченко.

Напомним, что в ноябре 2020 года "Рига" по обоюдному соглашению разорвала контракт с Олегом Кононовым.

Лактионов известен по своим выступлениям в Южной Корее. В России он играл за "Сахалин" и "Сибирь".

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