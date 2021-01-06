Лактионов станет новым тренером "Риги"

Теги ригародина (москва)

Лактионов станет новым тренером "Риги"

Наставник "Родины" Денис Лактионов станет новым тренером "Риги".

По сведениям Sport24, 43-летний тренер заключит с латвийским клубом контракт на два года. Отмечается, что в его тренерский штаб войдут экс-игроки "Спартака" Александр Филимонов и Максим Калиниченко.

Напомним, что в ноябре 2020 года "Рига" по обоюдному соглашению разорвала контракт с Олегом Кононовым.

Лактионов известен по своим выступлениям в Южной Корее. В России он играл за "Сахалин" и "Сибирь".

Читайте также: "Рига" досрочно выиграла чемпионат Латвии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"

Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Liepāja Liepāja 1 3
2 Riga Riga 1 3
3 Даугава Рига Даугава Рига 1 3
4 Елгава Елгава 0 0
5 Метта / ЛУ Метта / ЛУ 0 0
6 Спартакс Спартакс 0 0
7 Тукумс 2000 Тукумс 2000 0 0
8 Вентспилс Вентспилс 1 0
9 Даугава Даугавпилс II Даугава Даугавпилс II 1 0
10 Валмиера Валмиера 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов