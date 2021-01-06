Лактионов станет новым тренером "Риги"
Наставник "Родины" Денис Лактионов станет новым тренером "Риги".
По сведениям Sport24, 43-летний тренер заключит с латвийским клубом контракт на два года. Отмечается, что в его тренерский штаб войдут экс-игроки "Спартака" Александр Филимонов и Максим Калиниченко.
Напомним, что в ноябре 2020 года "Рига" по обоюдному соглашению разорвала контракт с Олегом Кононовым.
Лактионов известен по своим выступлениям в Южной Корее. В России он играл за "Сахалин" и "Сибирь".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Liepāja
|1
|3
|2
|Riga
|1
|3
|3
|Даугава Рига
|1
|3
|4
|Елгава
|0
|0
|5
|Метта / ЛУ
|0
|0
|6
|Спартакс
|0
|0
|7
|Тукумс 2000
|0
|0
|8
|Вентспилс
|1
|0
|9
|Даугава Даугавпилс II
|1
|0
|10
|Валмиера
|1
|0