Лалас: "Невыход сборной США на Чемпионат Мира это огромный провал"

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Лалас: "Невыход сборной США на Чемпионат Мира это огромный провал"

Известный американский футболист Алексис Лалас поражен тем, что сборная США не сумела попасть на Чемпионат Мира-2018.

"Подобное не должно было произойти и поэтому нам очень обидно. Мы можем винить только себя. Нам не стоит обвинять соперников, арбитров, погоду. Мы сами виноваты в таком огромном провале. Это разочарование и позор. Команда подвела себя, спорт и всю страну", – приводит слова Лаласа Goal.com.

Напомним, что США не попали на ЧМ впервые за 32 года.

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