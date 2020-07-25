Лаллана близок к уходу в другой клуб АПЛ

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Лаллана близок к уходу в другой клуб АПЛ

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана покинет клуб по окончании сезона.

По сведениям журналиста Энди Нэйлора, 32-летний футболист договорился с "Брайтоном" о подписании контракта до лета 2023 года.

Напомним, что в конце июля у Лалланы истекает соглашение с "Ливерпулем", за который он выступает с 2014 года.

В этом сезоне АПЛ "Ливерпуль" уже досрочно оформил чемпионство, "Брайтон" за тур до конца идет 16-м.

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