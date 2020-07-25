Лаллана близок к уходу в другой клуб АПЛ
Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана покинет клуб по окончании сезона.
По сведениям журналиста Энди Нэйлора, 32-летний футболист договорился с "Брайтоном" о подписании контракта до лета 2023 года.
Напомним, что в конце июля у Лалланы истекает соглашение с "Ливерпулем", за который он выступает с 2014 года.
В этом сезоне АПЛ "Ливерпуль" уже досрочно оформил чемпионство, "Брайтон" за тур до конца идет 16-м.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
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|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18