Лаллана: "Клопп - очень прямолинейный и искренний человек"

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана поделился мнением о наставнике команды Юргене Клоппе.

"Частенько, когда Юрген злится, то начинает разговаривать на немецком. На самом деле его английский потрясающий, все его отлично понимают, но бывают такие моменты, когда он переходит на родной язык. Клопп - очень прямолинейный и искренний человек, если он чем-то недоволен - сразу вам об этом скажет. Порой он расстраивается, потому что мы не верим в собственные силы" - приводит слова Лалланы Express.

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