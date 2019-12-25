Лаллана может перейти в "Саутгемптон"

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Лаллана может перейти в "Саутгемптон"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может перейти в "Саутгемптон", передает The Telegraph.

По данным источника, 31-летний футболист перешел в английский клуб этим летом. По окончании сезона у Лалланы истечет контракт контракт с мерсисайдцами и он сможет стать свободным агентом.

В этом сезоне Лаллана участвовал в 12 матчах за "Ливерпуль", отметившись 1 ассистом и 1 голом.

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