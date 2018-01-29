Лаллана может пропустить два матча "Ливерпуля"

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Лаллана может пропустить два матча "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может пропустить два ближайших матча своей команды, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, 29-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, в связи с чем точно не сыграет с "Хаддерсфилдом" (30 января) и, возможно, с "Тоттенхэмом" (4 февраля).

В этом сезоне Лаллана сыграл за "Ливерпуль" всего 7 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: "Ливерпуль" смирился с потерей своего ведущего хавбека. | http://soccernews.ru

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