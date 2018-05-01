Лаллана может сыграть с "Ромой"

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Лаллана может сыграть с "Ромой"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист полетел в Рим вместе с командой и может принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы".

При этом в лазарете мерсисайдцев остаются травмированные Эмре Джан, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джо Гомес.

В этом сезоне 29-летний Лаллана провел за "Ливерпуль" всего 14 матчей.

Поединок "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.

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