Лаллана может сыграть с "Ромой"
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана восстановился после травмы и вернулся в строй, сообщает Liverpool Echo.
По сведениям издания, футболист полетел в Рим вместе с командой и может принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы".
При этом в лазарете мерсисайдцев остаются травмированные Эмре Джан, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джо Гомес.
В этом сезоне 29-летний Лаллана провел за "Ливерпуль" всего 14 матчей.
Поединок "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.
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