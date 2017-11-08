Лаллана может вернуться в строй через пару недель

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Лаллана может вернуться в строй через пару недель
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана близок к возвращению в строй, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист может выйти на поле перерыва, связанного с матчами национальных сборных.

Напомним, что 24-летний Лаллана получил травму бедра в августе и с тех пор на поле не выходил.

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