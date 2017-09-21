Лаллана начал тренировки с мячом

Стало известно как проходит восстановление после повреждения хавбека "Ливерпуля" Адама Лалланы.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист приступил к индивидуальным тренировкам с мячом.

Напомним, что Лаллана в повредил бедро в начале августа.

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