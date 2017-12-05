Лаллана не поможет "Ливерпулю" в матче со "Спартаком"
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана не сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака", сообщает ВВС.
По сведениям издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что хавбек пока не готов выйти на поле, так как недавно восстановился после травмы.
В этом сезоне 29-летний Лаллана провел за "красных" всего 1 матч.
Матч "Ливерпуль" – "Спартак" состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.
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