Лаллана не поможет "Ливерпулю" в матче со "Спартаком"

Теги ливерпульспартак москваадам лаллана

Лаллана не поможет "Ливерпулю" в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана не сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака", сообщает ВВС.

По сведениям издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что хавбек пока не готов выйти на поле, так как недавно восстановился после травмы.

В этом сезоне 29-летний Лаллана провел за "красных" всего 1 матч.

Матч "Ливерпуль" – "Спартак" состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени. 

Не пропустите: Пятницкий: "Спартак" - более опасен, чем "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 6 15
2 Базель 6 12
3 ЦСКА Москва 6 9
4 Бенфика 6 0
Группа B М О
1 ПСЖ 6 15
2 Бавария Мюнхен 6 15
3 Селтик 6 3
4 Андерлехт 6 3
Группа C М О
1 Рома 6 11
2 Челси 6 11
3 Атлетико Мадрид 6 7
4 Карабах 6 2
Группа D М О
1 Барселона 6 14
2 Ювентус 6 11
3 Спортинг Лиссабон 6 7
4 Олимпиакос Пирей 6 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов