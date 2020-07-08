Лаллана покинет "Ливерпуль" этим летом

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Лаллана покинет "Ливерпуль" этим летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что хавбек команды Адам Лаллана покинет клуб по окончании сезона.

Отметим, 32-летний футболист не выходил на после рестарта сезона. Всего в нынешнем розыгрыше он провел 15 игр в АПЛ, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

"Понятно, что Адам покинет команду. Хотя он еще не ушел, но я уже скучаю по всему, что связано с ним", - цитирует сказал Клоппа пресс-служба клуба.

В "Ливерпуле" Лаллана играет с лета 2014 года.

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