Лаллана пытался задушить хавбека дубля "Тоттенхэма"

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Лаллана пытался задушить хавбека дубля "Тоттенхэма"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана пытался задушить хавбека "Тоттенхэма" Джорджа Марша во время матча 16-го тура АПЛ среди дублирующих составов.

29-летний футболист после столкновения с соперником подбежал к нему и схватил за шею. За это игрок "красных" получил красную карточку.

Видео: Агрессия Адама Лалланы

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