Лаллана выбыл на несколько месяцев

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился информацией о травме хавбека Адама Лалланы.

"К сожалению, травма носит такой характер, что, скорее всего, Адама не будет пару месяцев, а не недель. Мы можем исключить август и сентябрь" - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист травмировался в финальном матче Audi Cup против "Атлетико".

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