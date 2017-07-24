Лам поделился мыслями о своём преемнике в "Баварии"

Экс-защитник "Баварии" Филипп Лам поделился мнением о своём преемнике на правом фланге обороны мюнхенской команды.

"Киммих обладает всем, чтобы стать моим преемником на правом фланге обороны. На каждой тренировке можно видеть его стремления" - цитирует 33-летнего футболиста TZ.

Напомним, что Лам по окончании прошлого сезона объявил о завершении карьеры.

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