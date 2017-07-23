Лам признан игроком года в Германии

Бывший защитник "Баварии" Филипп Лам стал лучшим футболистом года в Германии.

Футболист занял первом место по результатам голосования среди журналистов. Вторым стал полузащитник "Реала" Тони Кроос.

Фото: Лам получил приз.

"Завоевать эту награду является честью для меня. Думаю, что она досталась мне по итогам всей карьеры. Для защитника стать лучшим футболистом года это невероятный успех, так как обычно подобные награды получают форварды", - сказал Лам.

Напомним, что в минувшем сезоне 33-летний Лам в восьмой раз стал чемпионом Германии и завершил карьеру.

Не пропустите: Обамеянг покинет "Боруссию" в январе. | http://soccernews.ru