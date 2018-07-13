Лам сделал громкий прогноз о будущем сборной Германии



Экс-игрок сборной Германии Филипп Лам оценил выступление команды на Чемпионате Мира-2018, а также же сделал прогноз насчет ее будущего.

"Формирование, построение команды, способной выиграть Чемпионат Европы и мира, – это долгий и очень сложный процесс, который чем-то напоминает создание произведения искусства. То, что мы видели от Германии в России, нельзя назвать шедевром искусства.

Тем не менее я убежден, что у Германии есть силы для обновления и воспитания нового поколения футболистов, которое вновь сможет подтвердить известные слова Гари Линекера о том, что футбол – это простая игра, в которой 22 человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы", – приводят слова Лама российские СМИ.

Напомним, что сборная Германии на ЧМ-2018 заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

15 июля Лам вынесет главный трофей ЧМ-2018 на поле "Лужников" перед началом финального матча между сборными Франции и Хорватии.

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