Лам сделал выбор между Месси и Марадоной
Фото: инстаграм Лама/Автор неизвестен
Экс-капитан "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом Аргентины в истории.
"Месси – фантастический игрок. Возможно, лучший из всех, кто когда-либо жил. Он выдающийся футболист, но, наверное, ему не хватает значимого титула со сборной.
В остальном это потрясающий игрок, которого невозможно остановить один в один. Буду честен: против него мне приходилось несладко, но в то же время я противостоял и другим соперникам.
О Месси я всегда отзывался с восторгом, но то же относится и к Марадоне! Должен сказать, что Марадона определил поколение, причем не только в Аргентине, но и в Европе.
Поэтому я скажу, что лучшим футболистом Аргентины является Марадона. Месси совсем рядом. Причину я уже назвал – он не выигрывал значимых титулов с национальной командой, в отличие от Марадоны", – сказал Лам в интервью La Nación.
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|27
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