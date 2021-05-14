Лам сделал выбор между Месси и Марадоной

1 Теги филипп ламдиего марадоналионель месси

Лам сделал выбор между Месси и МарадонойФото: инстаграм Лама/Автор неизвестен

Экс-капитан "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом Аргентины в истории.

"Месси – фантастический игрок. Возможно, лучший из всех, кто когда-либо жил. Он выдающийся футболист, но, наверное, ему не хватает значимого титула со сборной.

В остальном это потрясающий игрок, которого невозможно остановить один в один. Буду честен: против него мне приходилось несладко, но в то же время я противостоял и другим соперникам.

О Месси я всегда отзывался с восторгом, но то же относится и к Марадоне! Должен сказать, что Марадона определил поколение, причем не только в Аргентине, но и в Европе.

Поэтому я скажу, что лучшим футболистом Аргентины является Марадона. Месси совсем рядом. Причину я уже назвал – он не выигрывал значимых титулов с национальной командой, в отличие от Марадоны", – сказал Лам в интервью La Nación.

Также не пропустите: Малиновским интересуются гранды европейского футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, это знает даже моя тупая как дверь сестра, и мой умный любимый котафей Бадр!

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Широков высказался о Николиче

Широков высказался о Николиче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов